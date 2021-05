Spesa solidale Teramo, le apertura del mese di maggio 2021

TERAMO – “La risposta che abbiamo avuto con le raccolte dei mesi scorsi della “Spesa Solidale” ha dimostrato che, con il contributo di tutti, possiamo fare davvero tanto per il nostro territorio e per chi si trova in difficoltà. Grazie all’appoggio attivo ed al coinvolgimento collettivo delle tante persone che danno e ricevono, ci siamo resi conto che questo progetto ha basi solide e può essere consolidato” si legge nella nota della Casa del Popolo di Teramo che informa delle aperture del mese di maggio della Spesa Solidale.

“Aspettiamo tutti coloro che vogliono unirsi a noi il 5, 6, 7 e 8 maggio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, presso la Casa del Popolo di Teramo, in via Nazario Sauro, 52.

I beni che stiamo raccogliendo sono i seguenti:

– olio, caffè, zucchero, farina, pasta, riso, bottiglie di pomodoro, sughi pronti, tonno e carne in scatola, legumi secchi e in barattoli, merendine e biscotti, latte a lunga scadenza, alimenti non facilmente deperibili;

– prodotti per l’igiene personale e la pulizia;

– farmaci da banco;

– alimenti per cani e gatti.

Per coloro che non hanno la possibilità di raggiungerci e vogliono ugualmente contribuire, è attivo il conto corrente intestato alla Casa del Popolo di Teramo.

Iban: IT64P0542415300000001001253 causale “Spesa Solidale Teramo””.