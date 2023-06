Montesilvano, riqualificazione del giardino Sandro Pertini

Questa mattina sopralluogo del sindaco De Martinis e dell’assessore Pompei all’area situata a Villa Carmine dove sono stati inseriti nuovi giochi, verde e campo da calcio

MONTESILVANO – Nell’ottica della riqualificazione dei parchi e dei giardini comunali, questa mattina, il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alla Manutenzione del Verde pubblico Alessandro Pompei e il consigliere Feliciano D’Ignazio hanno effettuato un sopralluogo al giardino Sandro Pertini, in via Salieri. L’area verde esistente dagli duemila al momento è interessata da un consistente intervento di manutenzione, che consiste nell’installazione di nuovi giochi come un’altalena, un bilico, uno scivolo e una molla, tutti dotati di tappetino antitrauma.

Al centro dell’area è previsto l’inserimento di un gazebo come punto di ristoro con all’interno due panchine. Verrà effettuata, inoltre, una sistemazione generale del verde, una recinzione di legno lungo tutto il perimetro, la pulizia delle piante nelle fioriere e del campetto adiacente al gioco del calcio. Nel rettangolo verranno sostituiti pali delle porte da gioco e le reti. I lavori sono stati affidati alla ditta Cilli Roberto Srl, al costo per l’ente comunale di circa 40mila euro, di cui 20mila ottenuti grazie ad un finanziamento regionale. Il rup dei lavori è il perito comunale Giuseppe Maggiore.

“Seguendo il cronoprogramma degli interventi di sistemazione delle aree verdi cittadine – dichiara il sindaco Ottavio De Martinis – questa mattina insieme all’assessore Pompei e al consigliere D’Ignazio abbiamo effettuato un sopralluogo nel giardino Pertini, situato in una delle zone più densamente abitate della città. L’intervento è molto importante, per ridare sicurezza, decoro e pulizia ad un’area verde frequentata dalle famiglie e che comprende anche un campo da gioco utilizzato dai ragazzi. In passato, tranne la manutenzione del verde, lo spazio non aveva subito lavori così importanti, considerando che molti giochi ed altre attrezzature erano deteriorati dal tempo e dagli atti vandalici. Puliremo anche la fontana situata in fondo al giardino e tinteggieremo la parete su cui è poggiata. Siamo certi che uno spazio più ordinato, oltre ad essere frequentato, sarà più attenzionato dai cittadini che ne avranno cura, vigilando dagli atti vandalici che la nostra amministrazione comunale ha sempre condannato fermamente. Infine, rivolgo un ringraziamento alla Regione Abruzzo per una parte di finanziamento indirizzato alla riqualificazione di questo bellissimo giardino”.

“L’intervento nel parco Pertini – dice l’assessore comunale al Verde pubblico Alessandro Pompei – è stato programmato da tempo al fine di dare più sicurezza a tutta l’area che nei pomeriggi è sempre molto affollata dai bambini. Abbiamo sostituito i giochi rotti con degli altri nuovi e inclusivi. Restituiremo il giardino alla città con un volto più dignitoso e sicuro. La prossima settimana consegneremo anche il Parco Di Resta, completamente restaurato, mentre nel Parco Sterlizia, in via Michelangelo, dopo aver installato dei nuovi cancelli, nei prossimi giorni sistemeremo il verde. Sempre nell’ottica degli interventi di riqualificazione delle aree verdi nella città in corso Strasburgo realizzeremo un’area verde con panchine ed altre sedute per godere della vista mare”.