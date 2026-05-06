Abruzzo, avviata la Liquidazione Coatta del Consorzio Industriale Chieti‑Pescara

L’AQUILA – La giunta regionale dell’Abruzzo ha avviato la Liquidazione Coatta Amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Chieti‑Pescara, completando il riordino delle aree produttive previsto dalla L.R. 25/2025. La decisione, proposta dall’assessore Tiziana Magnacca (nella foto), segue le analisi tecnico‑finanziarie di CSI, ARAP, KPMG e PwC, che hanno escluso la sostenibilità della fusione tra i due enti.

Il dottor Giuseppe Farchione è stato nominato Commissario Straordinario, mentre ARAP subentrerà nella gestione di funzioni, infrastrutture e aree industriali, garantendo continuità operativa. Previsti anche la ricollocazione del personale, il trasferimento delle infrastrutture e un sistema di monitoraggio affidato alla Direzione generale regionale.

Il Presidente Marco Marsilio ha definito il provvedimento un passaggio necessario per tutelare creditori e lavoratori, rafforzare la governance industriale e migliorare l’attrattività degli investimenti, assicurando una gestione unitaria e sostenibile del sistema produttivo abruzzese.