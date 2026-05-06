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Abruzzo, approvato il percorso di certificazione delle Palestre della Salute

La Regione Abruzzo definisce il percorso di certificazione delle Palestre della Salute: criteri, ruoli professionali e programmi EFA

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri
Nicoletta Veri

Nicoletta Veri – fonte Regione Abruzzo

REGIONE – La giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato la delibera che definisce il percorso di certificazione delle “palestre della salute”, proposta dall’assessore Nicoletta Verì e inserita nel Piano regionale di Prevenzione. Il provvedimento stabilisce criteri, ruoli professionali e modalità operative per strutture che seguono utenti a rischio e pazienti con patologie croniche stabilizzate attraverso programmi di Esercizio Fisico Adattato (EFA).

In questa prima fase la certificazione riguarda pazienti con dislipidemie, ipertensione, diabete mellito e sindrome metabolica, con il coinvolgimento di Asl, università, medicina generale, specialistica e organismi formativi. Il Dipartimento Sanità curerà l’elenco regionale delle palestre, la formazione dei laureati in scienze motorie e il coordinamento con i medici dello sport e gli atenei di Chieti‑Pescara e L’Aquila.