Montesilvano, gli eventi della settimana di ferragosto

Atmosfere anni ’80 il 15 agosto con Viola Valentino, Ivan Cattaneo, Franco Fasano e Marco Ferradini. Tutti gli appuntamenti in programma nella settimana clou dell’estate

MONTESILVANO – Settima settimana per FestEstiva, il cartellone eventi dell’estate di Montesilvano. Domenica 12 agosto, al Teatro del Mare, alle 21:30 si terrà il concerto di An To con il suo “400 km fa” live tour. Sul Pontile Viale Europa, alle 21.30 musica live con il duo “Anna & Roby Show”, il tributo a Mia Martini e Lucio Battisti. Al Museo del Treno, alle 21 verrà messa in scena la rappresentazione teatrale “Muntesilvane, lu trene passe e arpasse”, a cura della Compagnia “Li Sciarpalite di Teatroe..”.

Lunedì 13 agosto al Teatro del Mare, alle 21.30 si terrà lo spettacolo “Pinocchio tra le note”, l’opera di musica-teatro dell’Orchestra Giovanile Amadeus di Pescara e del Coro di Voci Bianche “I Piccoli Cantori” per la narrazione dell’attore professionista Domenico Galasso a cura dell’Ass. Musicale Culturale Amadeus. Dalle 20 alle 24, sul lungomare, tra Viale Europa e Corso Strasburgo, nuovo appuntamento con il mercatino artigianale a cura dell’associazione “Fatto con il cuore”, che si ripete tutti i lunedì. In esposizione i lavori di 60 creativi che realizzano originali opere partendo da legno, tessuti, ricami, conchiglie, sassi, carta. Al Pala Dean Martin, nell’ambito della rassegna cinematografica “Cinema è Cultura”, si terrà alle 19 il concerto in piano solo di Alessandro Melchiorre della Nuova Scuola Comunale di Musica.

Martedì 14 agosto, al Teatro del Mare, penultima serata della rassegna “Risate sotto le stelle” con il comico Dario Cassini. Sul Pontile Viale Europa , alle 21.30 si terrà il concerto piano e voce “Giro dell’Italia in 30 canzoni, un viaggio tra le più belle canzoni dei cantautori italiani a cura di Simone Pavone e Fabrizio Fasciani.

Mercoledì 15 agosto, al Teatro del Mare, alle 21:30 serata revival “I ove ‘80”, un tuffo tra i ricordi e le atmosfere degli anni ’80 con la partecipazione di Viola Valentino, Ivan Cattaneo, Franco Fasano e Marco Ferradini e Dj Set con Luca Di Carlo. Conducono Roberto Ruggiero e Federica Peluffo.

Giovedì 16 agosto, su Largo Venezuela, alle 21.30 si chiude la prima edizione di “Risate sotto le stelle”, la rassegna dedicata alla comicità. L’appuntamento conclusivo è affidato al cabaret e alle imitazioni di Gianfranco Phino. Sul Pontile Viale Europa, alle 21.30 serata karaoke con “Marco Bindi Live”. Su Corso Strasburgo, alle 21.00 l’Antico Teatro dei Burattini metterà in scena “la storia di Pj Mask”. Al Pala Dean Martin, nell’ambito della rassegna cinematografica “Cinema è Cultura”, si terrà alle 19:30 il concerto Sonic Latitudes della Nuova Scuola Comunale di Musica.

Venerdì 17 agosto, al Teatro del Mare, alle 21.30 l’Orchestra di fiati dell’Abruzzo con la tromba solista del M° Giuseppe Orsini diretta dal M° Silvio Di Paolo metterà in scena la versione strumentale dell’opera lirica La Traviata. Su Largo Venezuela, alle 21.30 si terrà il concerto del “Turn Around Jazz Trio” a cura della Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano. Su Corso Strasburgo, nell’Isola dei Bambini di Amare Montesilvano, alle 19 aprirà il mercatino, alle 20:30 verranno allestiti i laboratori creativi su Le Conchiglie e alle 21, serata educativa con tante sorprese a cura della Polizia Locale di Montesilvano.

Sabato 18 agosto, a Montesilvano Colle, in piazza Calabresi si terrà, dalle 21:30, Ciao Darwin, una manifestazione di danza, musica e teatro, in cui si daranno battaglia le rappresentazioni vincitrici dei più importanti premi oscar contro le più famose trasmissioni tv di intrattenimento, a cura del Centro Studi Danza L’Etoile. Su Viale Europa alle 21.30 si terrà la tappa regionale de “La Bella d’Italia”, il concorso nazionale di bellezza a cura dell’Associazione Venti tra noi di Sulmona. Su Largo Venezuela alle 21.00 si terrà la mostra d’arte contemporanea “Arte in riviera”, a cura dell’Associazione Culturale ArteInVita e sul lungomare alle 21 prenderà il via l’esibizione itinerante di musica tradizionale italiana e abruzzese de “La Tribù di Farindola”.