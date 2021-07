Montesilvano, contributi per trasporto di persone con disabilità

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale prevede un rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap grave (Legge 104/’92) che effettuano cure riabilitative nei centri terapeutici specializzati, oggettivamente impossibilitati all’utilizzo di altre modalità di trasporto. Il contributo viene erogato solo ed esclusivamente in caso di oggettiva e documentata impossibilità da parte dell’utente ad usufruire di altre modalità di trasporto e limitatamente alla disponibilità finanziaria dell’Ente.

In caso di richieste superiori alla disponibilità economica, tutti i soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati in graduatoria secondo un ordine crescente del valore ISEE e si provvederà all’erogazione del contributo a partire dal primo in graduatoria fino ad esaurimento della somma a disposizione.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo devono inoltrare domanda al Comune di Montesilvano, corredata dalla seguente documentazione: motivata dichiarazione da parte del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, l’impossibilità di fruizione del servizio erogato dai centri di riabilitazione; certificazione attestante la sussistenza dell’handicap grave ai sensi della Legge 104/92; certificazione rilasciata dal centro di riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; attestazione ISEE del nucleo familiare; carta d’identità. In caso di documentazione incompleta, non integrata su richiesta dell’Ufficio preposto, l’istanza sarà ritenuta non ammissibile. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente per il giorno 13 agosto 2021. La domanda per l’ammissione al contributo dovrà essere compilata sul modello allegato al presente avviso, scaricabile sul sito del Comune di Montesilvano.

Per maggiori informazioni rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Disabili del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 tel. 0854481364/ 0854481258.