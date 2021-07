Giulianova, due tour guidati a piedi e in bici elettrica il 31 luglio

GIULIANOVA – Da sabato 31 luglio 2021 è possibile farsi coinvolgere in due tour guidati, tre giorni a settimana, uno a piedi per il centro storico di Giulianova e i suoi musei e l’altro in bici elettrica da Roseto al centro storico di Giulianova, passando per il borgo di Montepagano e per la Riserva naturale del Borsacchio. Al rientro in piazza Buozzi un assaggio di prelibatezze locali.

“E chi l’ha detto che il mare offre solo ombrelloni e sdraio? Vieni con noi a conoscere il paesaggio, i luoghi della cultura e dell’arte di una terra ricca di storia e di natura” l’invito del Polo Museale Civico di Giulianova.

Info e prenotazioni: 0858021290 museicivici@comune.giulianova.te.it