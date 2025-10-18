Montesilvano, 44ª Convocazione RnS Abruzzo

MONTESILVANO – Cinquant’anni di preghiera, vita comunitaria ed evangelizzazione. È il traguardo che il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) celebra in Abruzzo con la 44ª Convocazione Regionale dei cenacoli, gruppi e comunità, in programma domenica 19 ottobre al Pala Dean Martin di Montesilvano, evento per il quale sono attese più di 1000 presenze.

La giornata, aperta a tutti, inizierà alle ore 9:30 e culminerà alle 17:30 con “Join the Joy 3.0”, evento musicale e testimoniale di una fede viva e gioiosa trasmessa fra le generazioni.

Il tema biblico scelto — “Il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo” (Is 62,4c) — guiderà i momenti di catechesi e adorazione, animati da ospiti di rilievo quali:

· Fr. Hayden Williams, OFM Cap., predicatore internazionale

· S.E. Mons. Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne

· Giampaolo Micolucci, Direttore Nazionale del RnS

L’evento celebra mezzo secolo di presenza del RnS che, con le sue iniziative spirituali e sociali, ha segnato il nostro territorio.