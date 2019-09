Biancorossi sconfitti per 2-0 con realizzazioni nei primissimi minuti di gioco. Dopo 32 anni dall’ultima sfida si rinnova lo stesso risultato

MONOPOLI – Il Teramo viene sconfitto 2-0 a Monopoli e interrompe la serie positiva di tre risultati utili consecutivi. Match deciso nei primi minuti di gioco con i padroni di casa che passano dopo appena due minuti: azione di rimessa con Lotti che beffa il suo portiere nel tentativo di anticipare Jefferson. Proprio l’ex biancorosso la bestia nera della giornata visto che 5 minuti più tardi trova il tap in vincente su una conclusione respinta da Tomei in un primo momento. I padroni di casa a valanga sfiorano il tris al 14′ con un palo di Fella di diagonale molto ben calibrato quindi la prima reazione al 23′ con il colpo di testa alto di Cancellotti su angolo di Bombagi. Nella ripresa Tedino ricorre a diversi cambi nella speranza di ribaltare le sorti del match: dentro Tentardini, Cristini, Ilari e Magnaghi, fuori Di Matteo, Mungo, Lasik e Cianci. Poco da segnalare se non una conclusione al 18′ di Bombagi larga e nel finale Costa Ferreira offre un bell’assist per Magnaghi che colpisce di poco alto. Nel prossimo turno il Teramo torna al Bonolis per sfidare il Rieti.

TABELLINO

MONOPOLI (3-5-2): 22 Menegatti, 21 Rota (73′ Mercadante), 28 De Franco (K), 16 Maestrelli (73′ Hadziosmanovic); 31 Tazzer, 20 Carriero, 4 Giorno, 18 Tuttisanti (62′ Nanni), 17 Donnarumma; 23 Fella (62′ Ferrara), 33 Jefferson (76′ Moreo). A disp.: 1 Antonino, 5 Arena, 6 Pecorini, 7 Salvemini, 9 Cuppone, 10 Triarico, 15 Antonacci. All.: Scienza.

TERAMO (4-3-1-2): 1 Tomei, 29 Cancellotti (Vk), 26 Piacentini, 18 Iotti, 27 Di Matteo (1st Tentardini); 11 Mungo (1st Cristini), 8 Arrigoni (K), 17 Lasik (1st Ilari); 19 Bombagi (67′ Costa Ferreira); 24 Cianci (1st Magnaghi), 10 Martignago. A disp.: 12 Valentini, 22 Lewandowski, 2 Florio, 21 Santoro, 23 Cappa, 25 Birligea, 28 Viero. All.: Tedino.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna.

Assistenti: Votta di Moliterno e Dell’Orco di Policoro.

Reti: 2′ aut. Iotti (M), 7′ Jefferson (M),

Ammoniti: Cancellotti (T), Giorno (M), Bombagi (T), Cristini (T),

Espulsi: –

Spettatori: 1.938 (di cui 1.100 abbonati e 160 ospiti).



Recupero: 1′pt, 4′st.