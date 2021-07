Moaconcpet Ortona, Lorenzo Piazza si presenta

“La Moaconcept Ortona è ormai una squadra storia per questa serie e per me, giocare in un club così importante è davvero gratificante”

ORTONA – Classe del 92 per 182 centimetri di altezza, Lorenzo Piazza incontra la pallavolo nella sua Pescara compiendo tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Pescara Volley, fino a disputare anche un campionato di Serie C. A 19 Anni Lorenzo incontra per la prima volta un campionato nazionale, giocando in Serie B2 con la Mezzaroma Volley. L’anno successivo Piazza torna a Pescara, sponda Volley Pescara 3. Qui disputa due stagioni di Serie B2 per poi accasarsi, salendo di categoria, a Sant’Antioco, Cagliari in B1.

Il merito di aver fatto esordire il palleggiatore abruzzese in Serie A è da attribuire all’Aurispa Alessano che nella stagione 2015/2016 lo vuole nel suo roster. Dopo l’esperienza di Alessano, Piazza è chiamato dalla Caloni Agnelli Bergamo con la quale giocherà fino a dicembre per poi trasferirsi a Lagonegro, sempre in A2.

Ancora un cambio di maglia per Piazza che nel 2017/2018 viaggia in direzione nord, dove lo attende la Pool Libertas Cantù. Il campionato 2017/2018 vede Lorenzo cominciare con la Menghi Shoes di Macerata per poi scendere di un paio di categorie a dicembre, quando accetta la proposta dell’ambiziosa San Donà di Piave in Serie B, decisa a centrare la promozione. I piani della squadra veneta riescono e quando si presentano ai nastri di partenza della Serie A3 2019/2020, nel roster c’è ancora il nostro Lorenzo Piazza. A dicembre, però, arriva una golosa offerta dalla Synergy Mondovì, che invita il palleggiatore pescarese a tornare nella seconda serie nazionale. Proposta accettata. La scorsa stagione è di nuovo A3 per Piazza che giocherà in quel di Ottaviano, in Campania.

Arriva quindi la chiamata dall’Abruzzo e Lorenzo coglie al volo l’opportunità di giocare in Serie A2 praticamente a casa sua e risponde “si” quando la Moaconcept Impavida Ortona, mostra interesse nei suoi confronti. Ecco a voi Lorenzo Piazza, il palleggiatore della Moaconcept Impavida Ortona per la stagione 2021/2022.

«La Moaconcept Ortona è ormai una squadra storia per questa serie e per me, giocare in un club così importante per la mia terra è davvero gratificante. Questo mi spinge a far bene, ad impegnarmi per ottenere il maggior numero di risultati possibile e far felici i tifosi, che non vedo l’ora di conoscere di persona. È vero, siamo una squadra completamente nuova. Credo che per il bene della squadra sia importantissimo conoscerci e fare gruppo prima ancora di creare le giuste alchimie di gioco»

Biografia

Nascita: Pescara 03/10/1992

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Palleggiatore

Altezza: 182cm

Provenienza: Falù Ottaviano (Serie A3)

Carriera:

2020/2021 Falù Ottaviano (Serie A3)

2019/2020 Synergy Mondovì dal 15/12/2019 (Serie A2)

2019/2020 Invent San Donà Di Piave fino al 14/12/2019 (Seria A3)

2018/2019 Invent San Donà Di Piave dal 16/11/2018 (Serie B)

2018/2019 Menghi Shoes Macerata fino al 15/11/2018 (Serie A2)

2017/2018 Pool Libertas Cantù (Serie A2)

2016/2017 Basi Grafiche Geosat Lagonegro dal 5/12/2016 (Serie A2)

2016/2017 Caloni Agnelli Bergamo fino al 4/12/2016 (Serie A2)

2015/2016 Aurispa Alessano (Serie A2)

2014/2015 VBA Volley Sant’Antioco (Serie B1)

2015/2014 Volley Pescara 3 (Serie B2)

2011/2012 Mezzaroma Volley (Serie B2)