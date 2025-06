Miss Mondo Italia 2025: Lina Memmo trionfa nella finale regionale in Abruzzo

ROCCA SAN GIOVANNI – Nella splendida struttura dell’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni si è svolta la Finale Regionale di Miss Mondo Italia 2025, organizzata dall’ AssoE20 Produzioni di Lanciano rappresentata da Camillo Del Romano.

La giuria ha decretato la vincitrice che rappresenterà l’Abruzzo alla Finale di Gallipoli (Le) dal 4 al 15 giugno, la vincitrice con fascia e coroncina di Miss Mondo Abruzzo 2025 è stata Lina Memmo 21 anni di Lanciano (Ch) bionda di 173 cm, universitaria nella facoltà di Tutela e Benessere animale a Teramo, pratica equitazione e nel 2022 è stata vice campione Italia di “Mounted Games”, Lina ha frequentato un corso di recitazione ed ha preso parte come attrice nella serie Tv “La Pietra della Veggenza” che sarà trasmesso in autunno su Tv Nazionale. Per ora si corona un altro sogno per Lina nel rappresentare al meglio la nostra regione nella finale nazionale.

E’ stata assegnata anche una seconda fascia di Semifinalista Nazionale di Miss Mondo a Sabrina Terrenzio 18 anni di San Giovanni Teatino (Ch), lei mora di 169, è una studentessa liceale con la passione della moda, ha già partecipato a concorsi di bellezza e vincitrice di Miss Venere Abruzzo 2024, ama lo sport e la recitazione e quest’anno corona il sogno della Finale Nazionale di Miss Mondo Italia.