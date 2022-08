Milica Mićović è un nuova giocatrice delle Panther Roseto 2022/23

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il mercato delle ARAN Cucine Panthers Roseto si chiude letteralmente con un colpo grosso. La società biancazzurra è lieta di annunciare di aver trovato un accordo, per la stagione 2022/2023, con la giocatrice Milica Mićović.

Nata a Mladenovac (Serbia) nel 1984, con cittadinanza italiana, la Mićović è una guardia-ala di 182 centimetri che si è formata nel settore giovanile del Basket Parma. Ha giocato quasi tutta la sua carriera nel campionato di A1 vestendo le maglie di Parma, Pozzuoli, Ragusa, Reyer Venezia, Famila Schio e Virtus Bologna.

Giocatrice esperta e di carattere, abituata a calcare i massimi palcoscenici europei, ha partecipato a due edizioni dell’Eurolega (con Parma e Schio) e a due edizioni dell’EuroCup con la Reyer Venezia. Nel suo personale palmarès vanta uno Scudetto vinto con la Famila Schio, una Coppa Italia conquistata con Ragusa e una promozione in Serie A1 sempre con la formazione siciliana.

Tiratrice mancina dal grandissimo talento, la Mićović offre varie soluzioni offensive: tiro da due punti, tiro da tre punti, uno contro uno con la possibilità di giocare anche spalle a canestro.

“Milica ha bisogno di poche presentazioni. – ha dichiarato coach Massimo Romano – È una giocatrice d’esperienza e di leadership. Alzerà sicuramente il tasso tecnico del reparto esterne e sarà un vero e proprio modello da seguire per le nostre atlete più giovani. Sono felice che siamo riusciti a portarla in una piazza importante come Roseto”.