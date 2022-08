Remo Rapino allo Spoltore Ensemble 2022: ecco quando

Il 18 agosto sarà protagonista in “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, una lettura particolare del romanzo vincitore del premio Campiello

SPOLTORE – Domani sera alle 21.30 alla quarantesima edizione dello Spoltore Ensemble, “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, una lettura particolare del romanzo di Remo Rapino, vincitore del premio Campiello 2020, a cura della Compagnia Teatrale Ennio Flaiano, del FLA Festival di libri e altre cose e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila. Lo spettacolo, firmato dalla regia di Rossella Mattioli e con le musiche di Paolo Rosato, verrà interpretato dall’autore Remo Rapino, dalla voce narrante dell’attrice Rossella Mattioli e dalla fisarmonica di Dario Flammini.

Nella rappresentazione si ripercorrerà la vita di Liborio Bonfiglio, protagonista del fortunato romanzo, che si aggira strambo e irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Sarà la musica di una fisarmonica, composta per l’occasione, ad accompagnare Liborio in questo incontro a lui dedicato, e in cui questo originale personaggio si presenterà al pubblico, anche sulla scena, da punti di vista diversi, con focalizzazioni – narrativamente parlando – differenti, che assumeranno toni e colori vari.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili on line sul circuito CiaoTickets e alla biglietteria di Largo San Giovanni, prima dell’ evento.