Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva in Abruzzo

REGIONE – L’Abruzzo si prepara a vivere un evento storico: il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Dal 2 al 4 gennaio 2026, la torcia attraverserà la regione portando con sé entusiasmo, valori sportivi e un forte senso di comunità.

Il viaggio inizierà il 2 gennaio con le tappe di Castel di Sangro, Roccaraso, Sulmona, Chieti e Pescara, proseguirà il giorno successivo a Montesilvano, Silvi, Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Teramo, per concludersi il 4 gennaio a L’Aquila, dove si terrà una cerimonia speciale.

Ogni città sarà protagonista di momenti di festa, con eventi culturali e sportivi che coinvolgeranno cittadini, scuole e associazioni. Sarà l’occasione per mostrare al mondo la bellezza e la vitalità dell’Abruzzo, dalle montagne innevate alle coste adriatiche.

Particolarmente significativo sarà l’arrivo a L’Aquila, simbolo di resilienza e rinascita. Qui la Fiamma diventerà messaggera di speranza, unendo lo spirito olimpico alla forza di una comunità che ha saputo rialzarsi.

Il passaggio della Fiamma non è solo un evento sportivo, ma un momento di identità e orgoglio collettivo. L’Abruzzo si accende e si prepara a lasciare il segno nel cammino verso Milano Cortina 2026.