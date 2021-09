Micronido Pollicino di Montesilvano, nuovo servizio per Il Melograno

PESCARA – Il Melograno di Pescara, prima associazione in Abruzzo a farsi portavoce delle tematiche legate alla nascita, è parte della grande famiglia dell’Associazione Nazionale “Il Melograno”, Centri Informazione Maternità e Nascita, attiva in Italia con ben 17 Centri. L’associazione è presente sul territorio abruzzese dal 2004, associando dall’apertura circa 3000 persone, organizzando attività ed iniziative rivolte al periodo prenatale e post natale, erogando circa 200 percorsi di accompagnamento alla nascita rivolti a coppie anche fuori regione.

“Il Melograno Pescara” ha organizzato workshop di formazione per il personale sanitario ed educativo e per tutte quelle famiglie interessate alle tematiche della nascita dolce e rispettata; ha seguito e supportato, anche a domicilio, circa 2000 coppie nella fase post parto; la medesima ha attivato servizi ambulatoriali con professionisti della prevenzione e il sostegno in gravidanza e in allattamento. Negli anni tutte queste attività hanno fatto sì che Il Melograno Pescara fosse riconosciuto non solo come punto di riferimento dalle istituzioni sanitarie e dalle famiglie, ma anche come uno spazio fondato su pratiche perinatali basate sull’ evidenza scientifica più recente, volte a favorire l’empowerment dei diversi protagonisti della nascita.

Oggi, l’associazione cresce ulteriormente con l’ingresso di un nuovo servizio: l’asilo Pollicino di Montesilvano, spazio dedicato a bambini tra i 12 e 36 mesi. Dopo un periodo di conoscenza reciproca e creazione di un team coeso ed integrato, composto da altre due personalità tanto diverse quanto affiatate di Anastasia Bottarel e Daniela Renzetti, il Melograno si trova oggi a condividere con l’asilo Pollicino le finalità e l’unione di intenti. Il desiderio di mettere il bambino e la sua famiglia al centro, negli anni, ha permesso all’ asilo Pollicino di essere riconosciuto anche come luogo al servizio dell’ accoglienza, del supporto, della comunicazione e della genitorialità, proprio come il Melograno.

Nel futuro immediato le famiglie potranno continuare a far riferimento ad un ambiente che accoglie i loro bisogni e necessità. La vera sfida sarà riuscire a incrementare ulteriormente le opportunità di ascolto e il numero di servizi per tutti i soci, vecchi e nuovi, avvalendosi di un numero sempre maggiore di professionisti disponibili in una sede più ampia.

“Sono soddisfatta e grata per questo nuovo passo. Questa naturale unione è frutto di una passione alla base, che lega tutte noi. Sono certa che tutte le famiglie e coppie di mamma/bambino troveranno un porto sicuro nel Melograno sia per ricevere sostegno che per fornire stimoli per la crescita ulteriore dell’associazione. Ci aspettiamo che i comuni di Pescara e Montesilvano continuino a sostenere le nostre iniziative e a permetterci di crescere sempre di più”.

Queste le parole di Luana Turco, giovane ed entusiasta presidente de “Il Melograno Pescara”.

E’ possibile mettersi in contatto con l’associazione attraverso i canali social (il Melograno Pescara, Facebook e Instagram), la mail info@melogranope.org, www.melogranope.org, la segreteria presso l’asilo Nido Pollicino, via Tivoli 2/2 Montesilvano. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al 3398768297 oppure consultare i siti www.melograno.org e www.melogranope.org