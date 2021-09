Enrico Brignano sul palco a Lanciano: ecco quando

Enrico Brignano sarà sul palco al Parco Villa delle Rose con lo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei” il venerdì 10 settembre

LANCIANO – Con lo spettacolo di Enrico Brignano, “Un’ora sola vi vorrei”, entra nel vivo il cartellone di spettacoli, purtroppo ancora ‘limitato’ dall’Emergenza Covid, della 188esima edizione delle Feste di Settembre.

Prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, gli show di Brignano hanno toccato le principali città italiane per fare tappa venerdì 10 settembre alle 21.30 presso il Parco delle Rose di Lanciano e proseguire poi con i due spettacoli finali a Taormina e all’Arena di Verona. Con “Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021“, Enrico Brignano torna sulle scene con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

Gli ultimi biglietti disponibili sono sui circuiti ciaotickets, ticketone e rivendite autorizzate. Per informazioni: www.vivoconcerti.com

Intanto, in attesa dello show di Brignano, il Parco Villa delle Rose aprirà per la prima volta le porte questa sera alle 21 per un concerto di musica sinfonica straordinario, “La Musica in Dono”, nell’anno del Cinquantenario dell’Estate Musicale Frentana e nel giorno del Dono alla Madonna del Ponte con una dedica speciale in memoria delle vittime del covid19. L’’ingresso (da corso Trento e Trieste) inizierà dalle ore 20 ed è caldamente consigliato arrivare con largo anticipo per le operazioni relative al controllo del green pass.

Buone notizie, intanto, sul fronte fuochi pirotecnici. A seguito dell’ok dato dalla Commissione Sicurezza, il Comitato Feste presieduto da Maurizio Trevisan è riuscito a organizzare due spettacoli di fuochi: ci sarà lo ‘sparo’ di apertura, il 14 settembre alle 4, e quello di ‘chiusura’, il 16 settembre a mezzanotte e mezza. Si potrà assistere ai fuochi d’artificio esternamente al Parco Villa delle Rose, quindi lungo i Viali e strade limitrofe. Come da ordinanza del sindaco, Mario Pupillo, sarà obbligatorio – come per tutti gli eventi in programma – indossare la mascherina, evitare assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza.

Altra bella notizia è che la banda Fedele Fenaroli – Città di Lanciano suonerà il 16 settembre (giornata di festività patronale) alle 20.30 in piazza Plebiscito.

Per quanto riguarda gli altri spettacoli in programma, giovedì 9 settembre, alle 19 al teatro F. Fenaroli, “Incontri d’autore”… dal volume “Stefania, diario d’amore”; Alessio Di Meco si racconta. Il giornalista Enrico Giancristofaro intervista: professor Pietro Verratti, dottor Stefano Graziani, regista Pierluigi Di Lallo. A seguire, letture e intermezzi musicali.

Sempre il 9, alle 21 in piazza Plebiscito “Apollo Band in concerto” e, a seguire, “E’ bello riaverti” – Reunion Pooh Tribute band, concerto con le più belle canzoni dei Pooh. E’ stato invece annullato, a causa della prematura scomparsa della moglie di Dodi Battaglia, l’appuntamento dell’11 che vedeva il leader dei Pooh protagonista di un seminario organizzato da Il paese della musica, Accademie Nazionali sede centrale di Lanciano a cura di Carlo Porfilio. L’11 settembre si svolgerà invece, alle 21.30 in Piazza Plebiscito, Moda sotto le stelle – Sfilata di moda con gocce di spettacolo, a cura dell’agenzia lsr moda e management.

Infine, due mostre: dal 9 al 16 settembre Foyer del Fenaroli dalle ore 18 “Stratosfere” – Mostra personale di pittura di Benedetta Luciani; dall’11 al 14 settembre, h 16-21 Casa di Conversazione, “La rinascita”, mostra personale di Gabriele della Guardia.

Dal 13, giornata tradizionalmente dedicata all’Apertura, fino al 17 settembre, poi, gli spettacoli clou con “Orizzonti in scena”, Max Pezzali, Gaia e Aka7even, Niccolò Fabi e Manu Chao.