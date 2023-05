Miastenia Vibe, cena spettacolo di beneficenza a San Nicolo a Tordino

Venerdì 19 Maggio alle ore 20, Miastenia Vibe, la cena spettacolo di beneficenza al Ristorante Pizzeria Acquamarina per sostenere la ricerca sulla Miastenia

TERAMO – L’Associazione per la lotta alla Miastenia Amici di Alessia Onlus di Alessia Scarpone organizza per il prossimo 19 Maggio alle ore 20.00 una cena spettacolo di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sulla Miastenia. La Miastenia è una malattia rara autoimmune dovuta al malfunzionamento del sistema immunitario. Tra i sintomi più frequenti sono riscontrati debolezza delle articolazioni, specie delle gambe, difficoltà respiratoria, vista offuscata e andatura instabile.

L’Associazione per la lotta alla Miastenia Amici di Alessia Onlus di Alessia Scarpone è attiva da anni per dare sostegno ai malati miastenici e alle loro famiglie.

Miastenia Vibe sarà un evento conviviale ma di profonda riflessione e sarà impreziosito da degustazione di vini e prodotti artigianali delle tante aziende che hanno aderito spontaneamente alla manifestazione come Vini Ciccone, Scuppozz, Azienda Agricola Marilena Rossi, Miele Mario Puorro e Candle Fruit.

Numerosi i partners che hanno raccolto l’invito di Alessia a partecipare ed a sensibilizzare sull’argomento, come NurSind Teramo, Epas Teramo, Gioielleria Lo Scrigno dei Desideri di Corropoli ed L & L Comunicazione.

La serata presentata da Luisa Ferretti, vedrà la partecipazione del cabarettista Angelo Carestia e della poliedrica cantante Francesca Martinelli.

L’appuntamento è per Venerdì 19 maggio ore 20

Ristorante Pizzeria Acquamarina – Via Galileo Galilei, 1, 64100 San Nicolò a Tordino Teramo TE

Siete inviati alla partecipazione e alla gentile divulgazione dell’iniziativa benefica

Informazioni e prenotazioni: https://www.facebook.com/amicidialessia – 393 4786988