Fossacesia, iscrizioni al Campus estivo 2023: come partecipare

FOSSACESIA – Sono aperte le iscrizioni al Campus Estivo di Fossacesia, rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il Summer Camps si terrà al parco dei Priori, in viale San Giovanni in Venere, dal 12 al 30 giugno prossimi, dalle ore 8 alle 13. Il servizio, organizzato dall’Amministrazione Comunale, è gratuito. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al segretariato sociale del Comune di Fossacesia nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 12. L’avviso pubblico, a firma del sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dell’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante, si trova sul sito e sui social del Comune.

CONCERTO DEI BAMBINI IL 20 MAGGIO

Concerto di bambini e ragazzi sabato prossimo 20 maggio, alle ore 18:30 al teatro comunale Nino Saraceni di Fossacesia. L’esibizione giunge a conclusione del laboratorio Musicale tenuto dall’insegnante Mariachiara Nardone nell’ambito del progetto promosso dal Comune di Fossacesia. L’ingresso è libero.