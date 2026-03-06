Metro Italia valorizza le eccellenze abruzzesi: a Pescara la tappa del tour SquisITA

PESCARA – Valorizzare le eccellenze enogastronomiche abruzzesi e sostenere i produttori locali: è il cuore della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che a Pescara ha promosso un confronto tra istituzioni, ristoratori e imprese del territorio per rafforzare la filiera dell’HoReCa e promuovere il Made in Italy regionale.

Nel ristorante La Taverna del Conte dello chef Fabio Di Carlo, Metro Italia ha riunito rappresentanti istituzionali, Fipe Pescara e quattro produttori simbolo dell’Abruzzo – Mugnaia di Elice, Sorrentino, Toro e Rosarubra – per discutere di qualità, origine e sostenibilità delle materie prime utilizzate nella ristorazione professionale.

L’obiettivo è favorire un’offerta distintiva, radicata nel territorio e capace di valorizzare le tradizioni locali.

L’iniziativa rappresenta la decima tappa del tour “SquisITA – L’Italia in un boccone”, il progetto lanciato da Metro nel 2022 per celebrare il 50° anniversario dell’azienda e rafforzare il legame con le produzioni eccellenti italiane.

In Abruzzo, Metro è presente con il punto vendita di San Giovanni Teatino, attivo dal 1997 e con circa 60 collaboratori. A livello nazionale, l’azienda propone circa 7000 prodotti locali, di cui 193 provenienti dall’Abruzzo, grazie alla collaborazione con 26 imprese regionali.

L’assortimento comprende pasta, formaggi, salumi, vini e liquori, molti dei quali certificati IGT, DOP, IGP, PAT, DOC e DOCG. Solo nel comparto vinicolo, Metro offre 90 etichette, di cui 18 distribuite anche fuori regione, frutto del lavoro con 13 fornitori locali.

Con queste iniziative, Metro Italia rafforza il proprio ruolo nel sostenere il tessuto socioeconomico abruzzese, offrendo ai professionisti dell’HoReCa prodotti di qualità e un assortimento che valorizza identità, tradizione e sostenibilità.