Continuità territoriale Abruzzo: prima seduta della Conferenza dei servizi

ROMA – Si è svolta questa mattina a Roma, nella sede di collegamento della Regione Abruzzo, la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria sugli oneri di servizio pubblico dell’Aeroporto d’Abruzzo, finalizzati a garantire la continuità territoriale sulle tratte Pescara–Milano Linate e Pescara–Torino Caselle.

Al tavolo, presieduto dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, hanno partecipato l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti Umberto D’Annuntis, i vertici di SAGA – il presidente Giorgio Fraccastoro e il direttore generale Luca Bruni – insieme ai rappresentanti dell’ENAC e della Direzione generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’incontro rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso avviato dalla Regione per ottenere il pieno riconoscimento della continuità territoriale, considerata strategica per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo economico dell’Abruzzo.

«Nel corso della riunione – ha spiegato Marsilio – è stata esaminata tutta la documentazione, completata l’istruttoria e aggiornata la seduta al 25 marzo per la conclusione della Conferenza dei servizi».

Il Presidente ha sottolineato come, dopo la lunga attesa necessaria per il via libera della Commissione europea, si sia finalmente entrati nella fase operativa: «Confidiamo di poter andare a gara prima dell’estate e attivare i collegamenti dal prossimo inverno. Una risposta concreta a un’esigenza che cittadini e imprese ci segnalano da tempo come prioritaria per la competitività del territorio».