Meteo a Pescara nel weekend dal 16 al 18 novembre

Possibili piogge nel fine settimana con temperature in leggero calo nei valori massimi e minimi

PESCARA – Come anticipato nell’articolo sulle previsioni meteo in Abruzzo per questo weekend dal 16 al 18 novembre, registriamo qualche informazione in più sul tempo a Pescara. Alla luce di quanto riferito da 3B meteo ci dobbiamo aspettare una situazione di maltempo con giornata grigia e cieli molto nuvolosi in serata.

Possibili piogge nella notte di venerdì 16 novembre con circa 8mm di pioggia. Le minime dovrebbero scendere a 9°C dopo le massime del giorno di 15°C. Nella giornata di sabato i cieli resteranno molto coperti con piogge e rovesci anche di carattere temporalesco nella mattinata. La pioggia in attenuazione per la sera con 10mm di pioggia. Le temperature resteranno pressochè stazionarie con le massimo in leggero calo sui 12°C (minime a 9°C). I venti resteranno deboli mentre il mare mosso.

Cosa aspettarci invece per domenica? I cieli resteranno molto nuvolosi o parzialmente coperti in particolare da metà pomeriggio anche se la notte dovrebbe tornare la pioggia anche se sui 2mm. Le temperature restaranno invariate con un leggero rialzo del lavore minomo. I venti da deboli a moderati da Nord-Nordovest mentre il mare resterà mosso.

Questa situazione di instabilità dovrebbe proseguire anche con l’inizio della settimana prossima ma per le variazioni e i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata alle previsioni del tempo a Pescara aggiornate.