REGIONE – Che tempo farà dal 4 al 6 aprile 2025? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. Si afferma l’alta pressione con tempo stabile e soleggiato. Peggioramento nella giornata di domenica con calo dele temperature.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 4 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare mosso.

Sabato 5 aprile

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Mare da mosso a poco mosso

Domenica 6 aprile

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare da poco mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (4-6 aprile)

PESCARA

VEN – min 10° max 18°

SAB – min 10° max 17°

DOM – min 8° max 14°

CHIETI

VEN – min 6° max 18°

SAB – min 5* max 19°

DOM – min 5° max 14°

TERAMO

VEN – min 6° max 17°

SAB- min 6° max 18°

DOM – min 5° max 13°

L’AQUILA

VEN – min 3° max 17°

SAB – min 4° max 18°

DOM – min 1° max 15°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.