Meteo Abruzzo, weekend dal 2 al 4 ottobre 2026: tempo stabile e soleggiato

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it il fine settimana dal 2 al 4 ottobre sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato salvo un progressimo peggioramento nella second metà della giornata di domenica. Di seguito tutti i dettagli.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 2 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare poco mosso.

Sabato 3 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Mare poco mosso.

Domenica 4 ottobre

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (2-4 ottobre 2026)

PESCARA

VEN – min 16° max 24°

SAB – min 16° max 24°

DOM – min 15° max 24°

CHIETI

VEN – min 13° max 23°

SAB – min 13* max 23°

DOM – min 12° max 23°

TERAMO

VEN – min 14* max 24°

SAB- min 14° max 24°

DOM – min 13° max 24°

L’AQUILA

VEN – min 11° max 25°

SAB – min 11° max 24°

DOM – min 10° max 25°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.