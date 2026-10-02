Trofeo Città di Giulianova, successo per la prima edizione dedicata ai giovani ciclisti

GIULIANOVA – Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la prima edizione del Trofeo “Città di Giulianova – Gaglioti Ricambi Industriali”, manifestazione riservata ai giovani ciclisti delle categorie G1-G6 e promozionali, andata in scena sabato scorso con ritrovo e partenza dal Lido Paradiso sul lungomare di Giulianova.

L’evento è nato dalla collaborazione tra l’associazione sportiva D’Ascenzo Bike e la Scuola di Ciclismo Darwin Lupinetti, guidate dal presidente Wladimiro D’Ascenzo, con l’obiettivo di promuovere il ciclismo giovanile e avvicinare i più piccoli ai valori dello sport, dell’impegno e della sana competizione.

La gara ha rappresentato la sesta e ultima tappa del Minigiro d’Abruzzo “Trofeo WDB“, circuito organizzato dalla D’Ascenzo Bike insieme ad altre realtà del territorio, tra cui ASD Sangro Bike, ASD Velo Club Montesilvano e Frecce Azzurre Sambuceto. Per l’occasione è stato allestito un percorso cittadino ad anello di circa 1.500 metri, modulato in base alle diverse categorie dei partecipanti.

Determinante per la riuscita della manifestazione il contributo di Gaglioti Ricambi Industriali, azienda giuliese da tempo vicina al mondo dello sport e impegnata nel sostegno alle iniziative dedicate ai giovani.

Al termine delle prove si sono svolte le premiazioni alla presenza del consigliere comunale con delega allo Sport Federico Montebello, che ha consegnato i riconoscimenti ai giovani atleti e ringraziato l’assessore al Turismo Marco Di Carlo per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento.

Montebello ha evidenziato l’importanza della sinergia tra associazioni sportive, imprese e realtà educative per offrire ai ragazzi occasioni di crescita e aggregazione attraverso lo sport.

“Questa prima edizione rappresenta un punto di partenza importante per sostenere il ciclismo giovanile e promuovere una cultura sportiva fondata sulla passione, sull’impegno e sui valori autentici dello sport“, ha dichiarato il consigliere.