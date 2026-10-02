Concerti in Abruzzo Ottobre 2026: tutti gli eventi musicali del mese

REGIONE – Il mese di ottobre 2026 offre un calendario musicale straordinario che attraversa l’intero Abruzzo, portando sui palcoscenici di teatri, piazze e auditorium grandi nomi della canzone d’autore, pop, jazz e progetti sinfonici unici. Da Pescara a Teramo, passando per L’Aquila, Chieti e Avezzano, la musica dal vivo è pronta a regalare emozioni uniche a residenti e appassionati.

La programmazione si apre venerdì 2 ottobre, con due imperdibili appuntamenti. All’Auditorium Flaiano di Pescara andrà in scena l’atteso concerto degli Avion Travel accompagnati dalla Medit Orchestra, un raffinato progetto sinfonico guidato dal maestro e direttore Angelo Valori che fonde l’eleganza della band con sonorità orchestrali. Nello stesso giorno, la musica pop d’autore farà tappa a San Nicolò a Tordino, con l’energia e la voce inconfondibile di Danilo Sacco. Il fine settimana proseguirà sabato 3 ottobre con il concerto di Clara (nella foto) a L’Aquila, in occasione della Notte Bianca.

Il mese entrerà poi nel vivo domenica 4 ottobre (alle ore 21:00) con una serata evento nel cuore di Teramo: in Piazza Martiri della Libertà si alterneranno sul palco, tra gli altri ospiti, tre grandi protagonisti della musica italiana del calibro di Irene Grandi, Filippo Graziani e Giordana Angi, pronti a regalare al pubblico teramano un live memorabile all’insegna della grande energia e della poesia in musica.

Il viaggio tra i concerti di ottobre proseguirà sabato 10 ottobre a Casoli, in provincia di Chieti, con la straordinaria performance di Anna Tatangelo, mentre domenica 11 ottobre il Teatro Massimo di Pescara accoglierà la tappa abruzzese del nuovo e atteso tour acustico “Sempre in due” dei Benji & Fede, un’occasione intima e coinvolgente per riascoltare i loro più grandi successi. La musica d’autore e il jazz saranno invece protagonisti domenica 18 ottobre sempre al Teatro Massimo di Pescara, dove il talento e la raffinatezza al pianoforte di Sergio Cammariere incanteranno la platea con una serata all’insegna delle atmosfere jazz e della grande canzone d’autore italiana. Lunedì 19 ottobre ad Avezzano appuntamento con il concerto di Giovanni Caccamo, che porterà sul palco della Marsica la sua cifra stilistica unica, fatta di intensità e sensibilità compositiva.

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