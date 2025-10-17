REGIONE – Il weekend dal 17 al 19 ottobre in Abruzzo si apre con qualche pioggia residua venerdì, ma già dalla sera il tempo tende a migliorare. Sabato sarà dominato da cieli nuvolosi, senza fenomeni rilevanti, mentre domenica vedrà un graduale ritorno al sereno, con ampie schiarite in serata. Temperature stabili, venti moderati e mare mosso accompagneranno le giornate, in un clima tipicamente autunnale.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 17 ottobre
La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Mare mosso.
Sabato 18 ottobre
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare mosso.
Domenica 19 ottobre
La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata.Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare da poco mosso a mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17-19 ottobre 2025)
VEN – min 15° max 16°
SAB – min 14° max 19°
DOM – min 12° max 19°
VEN – min 12° max 14°
SAB – min 11* max 17°
DOM – min 9° max 17°
VEN – min 12* max 14°
SAB- min 11° max 18°
DOM – min 9° max 19°
VEN – min 10° max 14°
SAB – min 10° max 17°
DOM – min 7° max 19°
