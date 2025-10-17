Gratta e Vinci: vinti 30mila euro a Pineto con “Super Numerissimi”

PINETO – Abruzzo in festa grazie al Gratta e Vinci “Super Numerissimi”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Pineto, in provincia di Teramo, è stato centrato un colpo da 30mila euro presso la Tabaccheria della Stazione, in piazza della Stazione, 10.

In generale, la spesa per i giochi (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è in crescita nei punti vendita dell’Abruzzo: nel 2024, secondo i dati elaborati da Agipronews, sono stati raggiunti i 441 milioni di euro nei punti vendita, in netta crescita rispetto ai 394 del 2023 (+11,9%). Analizzando la sola provincia di Teramo l’aumento è ancora più eloquente: la spesa del retail del 2024 arriva a 114 milioni di euro, per un +52% rispetto ai 75 milioni dei dodici mesi precedenti.