REGIONE – Che tempo farà 13 al 15 giugno 2025? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. Le prossime giornate si preannunciano stabili e prevalentemente soleggiate, con temperature massime localmente fino a 31°/33°C nelle pianure interne non mitigate dal soffio delle brezze marine.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 13 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4200 metri. Mare poco mosso.

Sabato 14 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Mare poco mosso.

Domenica 15 giugno

Persiste il campo di alte pressioni che abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (13-15 giugno)

PESCARA

VEN – min 20° max 29°

SAB – min 20° max 29°

DOM – min 20° max 32°

CHIETI

VEN – min 15° max 32°

SAB – min 16* max 32°

DOM – min 16° max 33°

TERAMO

VEN – min 15° max 32°

SAB- min 17° max 32°

DOM – min 17° max 33°

L’AQUILA

VEN – min 16° max 32°

SAB – min 16° max 32°

DOM – min 20° max 30°

