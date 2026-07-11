Team Go Fast protagonista alla Maratona des Dolomites e alla Mediofondo Alto Abruzzo

TERAMO – La stagione del Team Go Fast continua a correre senza esitazioni, aggiungendo un nuovo capitolo di risultati di alto livello che confermano la solidità e la qualità del collettivo. La squadra ha brillato in uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale: la 39ª Maratona dles Dolomites, granfondo iconica e tra le più selettive al mondo, capace di mettere alla prova anche gli atleti più esperti.

Sul percorso lungo di 138 km, caratterizzato dai celebri passi Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau e Valparola, Danilo Celano ha conquistato un eccellente settimo posto assoluto, impreziosito dalla vittoria di categoria (35-39 anni). Una prestazione di grande consistenza, che conferma il suo valore nelle competizioni di endurance più impegnative. Ottimo anche il risultato di Ivan Martinelli, 19° assoluto e sesto nella stessa categoria, autore di una prova solida su un tracciato che non concede nulla.

Nel percorso medio di 106 km, a distinguersi è stato l’atleta paralimpico Marco Cottarelli, che ha chiuso al 434° posto su 2.688 classificati, portando a termine una delle granfondo più esigenti del panorama internazionale con determinazione e spirito sportivo.

I successi del Team Go Fast non si sono limitati alle Dolomiti: in Abruzzo, alla Mediofondo Alto Abruzzo di Campo di Giove, Emanuela Sampaolesi ha conquistato la maglia di campionessa nazionale CSI nella categoria Master Woman 4. Un titolo che arricchisce ulteriormente una bacheca già ricca di soddisfazioni e che testimonia la crescita costante del settore femminile della squadra.

Il weekend ha regalato un’altra gioia con Paolo Totò, secondo assoluto nella prima prova del Giro della Valdaso a Ponte Maglio, confermando la continuità di rendimento di un gruppo che, gara dopo gara, si mantiene ai massimi livelli dell’intera stagione.

Il Team Go Fast dimostra ancora una volta di essere una realtà solida, competitiva e capace di eccellere su più fronti, dalle granfondo internazionali alle competizioni nazionali, con atleti che portano avanti con orgoglio i colori della squadra.