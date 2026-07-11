Mediterranea 2026 celebra 40 anni: l’Abruzzo tra identità, gusto e cultura nella grande kermesse della Camera di Commercio

PESCARA – La 40ª edizione di Mediterranea si è aperta ieri sera a Pescara con una cerimonia che ha unito memoria, identità e visione. La manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, fino al 12 luglio accoglierà il pubblico dalle 19:00 alle 00:30 con ingresso gratuito, proponendo un viaggio nelle eccellenze agroalimentari, nel turismo, nell’artigianato e nella cultura dell’Abruzzo.

L’avvio della serata è stato dedicato a Ovidio, il poeta abruzzese che nelle sue opere ha raccontato il mare, il viaggio e il ritorno come elementi fondanti dell’identità. Un omaggio simbolico che ha introdotto il tema portante dell’edizione celebrativa.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose autorità: l’onorevole Guerino Testa, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale Emanuele Imprudente, il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il sindaco di Chieti Giovanni Legnini, la dirigente dell’Area Promozione della Camera di Commercio Tosca Chersich, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del sistema produttivo.

Il vicepresidente della Camera di Commercio, Lido Legnini, ha evidenziato il valore della manifestazione: «Mediterranea è il luogo in cui le eccellenze del territorio si incontrano e dialogano. Racconta un Abruzzo che cresce senza perdere la propria identità, creando opportunità concrete per le imprese e valorizzando le radici che ci definiscono».

Il gusto protagonista: show cooking e tradizione

Dopo il taglio del nastro, la serata è entrata nel vivo con il format “Il gusto va in scena”, che ha inaugurato il programma degli show cooking. Protagonisti gli chef del Consorzio Qualità Abruzzo, Marco Caldora (Ristorante Caldora Punta Vallevò) e Maurizio Della Valle (Osteria La Corte), che hanno guidato il pubblico in un percorso tra sapori, tecniche e materie prime della tradizione gastronomica regionale.

Il programma di sabato 11 luglio

La seconda giornata si aprirà con il Main Stage di Mediterranea:

19:00 – Performance di Andrea Lopopolo , lo “Chef della Frutta”, con un’esibizione dedicata al fruit carving.

– Performance di , lo “Chef della Frutta”, con un’esibizione dedicata al fruit carving. 20:30 – Show cooking di Sonia Peronaci , fondatrice di Giallo Zafferano, con i suoi Tortelli di pecorino e fonduta al tartufo.

– Show cooking di , fondatrice di Giallo Zafferano, con i suoi Tortelli di pecorino e fonduta al tartufo. 21:45 – Lo chef Andrea Mattasoglio presenterà un piatto che unisce Abruzzo e Spagna: risotto allo zafferano e pomodoro ispirato alla paella e una pallotta cacio e ova reinterpretata con cuore fondente, tartufo e jamón iberico.

– Lo chef presenterà un piatto che unisce Abruzzo e Spagna: risotto allo zafferano e pomodoro ispirato alla paella e una pallotta cacio e ova reinterpretata con cuore fondente, tartufo e jamón iberico. 23:00 – Premiazione del Social Contest “Core Core”, dedicato ai video che raccontano l’anima dell’Abruzzo.

La t-shirt celebrativa e l’iniziativa solidale

Per celebrare i quarant’anni della manifestazione, Mediterranea ha realizzato una t-shirt celebrativa dedicata alle eccellenze agroalimentari delle quattro province abruzzesi. La maglietta sarà donata al Banco Alimentare d’Abruzzo, che la distribuirà attraverso una raccolta fondi destinata alle proprie attività benefiche. Un gesto che unisce simbolo e solidarietà, in linea con la filosofia della manifestazione: valorizzare il territorio, promuovere il consumo consapevole e contrastare gli sprechi.

Mediterranea conferma così il suo ruolo di piattaforma culturale e produttiva, capace di raccontare l’Abruzzo attraverso le sue eccellenze, la sua storia e la sua comunità.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio