Inizio settimana con rimonta dell’anticiclone africano. Minime e massime nelle quattro province dal 5 al 7 luglio 2021

REGIONE – correnti di Maestrale porteranno un calo delle temperature massime e un clima più ventilato tra Marche e Abruzzo, ma da martedì ci sarà un nuovo rinforzo dell’alta pressione, responsabile di una nuova ondata di caldo africano . Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 5, 6 e 7 luglio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 5 luglio

Correnti nordoccidentali soffiano sul medio versante adriatico provocando un calo delle temperature e un clima più ventilato lungo le coste. Giornata soleggiata con un po’ di variabilità diurna sui settori interni; occasionali piovaschi non esclusi sui massicci abruzzesi nel primo pomeriggio. Mare da poco mosso fino a mosso al largo.

Martedì 6 luglio



L’alta pressione di matrice africana rimonta sull’Italia determinando condizioni di stabilità sul medio versante adriatico, con caldo che andrà aumentando sui settori interni. Meno caldo lungo le coste grazie alle brezze pomeridiane ma afa in aumento durante le ore serali e notturne.

Mercoledì 7 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4850 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (5, 6, 7 luglio)

PESCARA

LUN – min 23° max 28°

MAR – min 22° max 30°

MER – min 23° max 33°

CHIETI

LUN – min 19° max 29°

MAR – min 17° max 32°

MER – min 18° max 36°

TERAMO

LUN – min 19° max 29°

MAR – min 18° max 32°

MER – min 19° max 35°

L’AQUILA

LUN – min 15° max 28°

MAR – min 15° max 32°

MER – min 17° max 34°

