Eventi Montesilvano estate 2021: il programma completo

MONTESILVANO – Al via il ricco calendario degli eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale nei vari luoghi della città con spettacoli aperti a tutti, in collaborazione con le associazioni del territorio. Manifestazioni come presentazioni di libri, musica, spettacoli per bambini, sfilate, cinema all’aperto, mercatini, manifestazioni sportive e mostre.

Si inseriscono in questo calendario gli eventi principali in ordine cronologico ovvero il Festival Letterario Oltre le parole, il Salotto cultura e spettacolo, il Premio Dean Martin e le Risate Abruzzesi, per le manifestazioni a carattere turistico e promozionale del territorio il Treno storico Mare e Monti e le passeggiate nel borgo Una sera d’estate. Il cartellone è stato presentato questa mattina alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell’assessore a Turismo ed Eventi Deborah Comardi, dell’assessore a Cultura, Identità e Territorio Sandra Santavenere e del comandante della polizia locale Nicolino Casale.

“Sarà un’estate importante dal mare al colle ci saranno eventi per tutti i gusti dopo un periodo difficile – ha dichiarato il sindaco De Martinis . Ci auguriamo sia l’estate della ripartenza definitiva. Abbiamo ragionato un cartellone volto a spaziare su tutto il territorio e per tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti dallo street food agli eventi culturali concentrati in maniera diffusa in tutta la città da Largo Maastricht a Largo Venezuela, dal Colle al piazzale del Pala Dean Martin fino a Santa Filomena. Ieri con la partenza del treno storico e con il Sunset Experience abbiamo dato un assaggio degli eventi estivi, che partiranno ufficialmente dal 1° luglio con la chiusura dell’isola pedonale da viale Europa ai Grandi Alberghi. Ci saranno nomi di personaggi conosciuti, ma soprattutto sarà un’estate in cui ogni sera si potranno scegliere più eventi con artisti e organizzatori locali, che vanno sostenuti dopo un anno di fermo. Nel calendario troveranno spazio anche i bravissimi docenti della Scuola Civica di Musica con appuntamenti importanti dal classico al moderno. Siamo convinti della bontà di questa formula che garantirà una volta cessata questa emergenza manifestazioni ancora più prestigiose”.

PROGRAMMA

L’assessore Comardi è entrata nel dettaglio dei principali appuntamenti che verranno comunicati di volta in volta: “Sarà un’estate in sicurezza sulla falsa riga dello scorso anno – ha spiegato Comardi – . Oltre al 27 giugno ci saranno sul lungomare altre cinque domeniche con il Sunset Experience (11 luglio, 8 agosto, 15 agosto, 22 agosto e 5 settembre), dal 9 all’11 luglio si svolgerà a Largo Venezuela il Festival Letterario Oltre le parole, il 17 luglio sul lungomare la sfilata con l’esposizione Cuore Rosso Ferrari, a Montesilvano Colle il 15 luglio, il 5 e il 26 agosto Una sera d’estate ovvero la passeggiata alla riscoperta del territorio, a largo Venezuela si svolgerà un salotto con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo il 17 luglio con Pingitore, Perrotta e Manuela Villa, il 24 luglio Albano, il 31 luglio con Catena Fiorello, il 7 agosto chiuderà Martufello. Dal 30 luglio al 1° agosto torna il Country Festival nel piazzale del Pala Dean Martin. L’8 agosto, dopo un anno di assenza a causa del Covid, torna l’edizione numero 13 del Premio Dean Martin, un evento di rilievo tra i più importanti dell’estate montesilvanese.

Il 7 e l’8 agosto per i più giovani si svolgerà Sound of Sea dj set nell’area Jova Beach Party. Dal 9 al 12 agosto Risate Abruzzesi con Enzo e Sal di Made in Sud, Nduccio, La Lima e la Raspa e Tony Russi. Il 10 agosto Arte sotto le stelle, in occasione della notte di San Lorenzo. La riviera, sempre in questa data verrà animata per una esposizione con sfilata dei bambini. L’11 e 12 agosto Diorama festival di street food ed esposizioni artistiche al Colle. Dall’11 al 13 agosto torna Cerasuolo a Mare serate con degustazioni, infine il Busk’Eat Festival street food dal 13 al 15 agosto a Largo Venezuela. Ringrazio la Scuola Civica di Musica perché ha realizzato il calendario di Concerti sotto le stelle, un cartellone ricco e di spessore e in particolare i dipartimenti di musica classica e moderna, guidati da melanie Budde e Simona Capozucco, che si esibiranno nel piazzale della chiesa della Madonna della Neve e in Largo Venezuela. Mercoledì ci sarà il cinema all’aperto con serate anche a Santa Filomena e il venerdì il mercatino dei bambini nel piazzale del Pala Dean Martin. E’ previsto anche una serata curata dall’Ufficio IAT per i turisti”.

L’assessore Sandra Santavenere ha presentato gli eventi curati dal suo assessorato: il 2 luglio alle ore 19 si svolgerà un’anteprima del Festival Letterario Oltre le parole che quest’anno si svolgerà per la prima volta a Montesilvano. Nella kermesse verranno temi di interesse sociali quali gli anni di piombo, le guerre in medio oriente, la lotta alla mafia, la politica, l’economia e la società con prestigiosi nomi del panorama nazionale da Diego Fusaro a Luigi Leonardi e Imma Vitelli. E’ importante riflettere su argomenti che fanno parte della nostra storia e, con questo Festival si vuole dare la possibilità ai giovani di pensare, ci saranno anche dei momenti musicali. Il 31 luglio si svolgerà una serata dedicata alle donne e alle pari opportunità con la presentazione della nuova commissione insieme a Catena Fiorello, Manila Nazzaro e Barbara Chiappini. L’8 agosto torna il Premio Internazionale Dean Martin, che premia gli abruzzesi nel mondo, un evento di respiro internazionale che tornerà ad ospitare ospiti di rilievo. Avremo una serata particolare in agosto sulla biodanza, una nuova arte per stare insieme in un contesto naturale e al tramonto dando la possibilità a tutti di riappropriarsi del proprio spazio e delle relazioni con gli altri per un momento spirituale”.

Infine il comandante Casale ha comunicato le chiusure per l’isola pedonale dal 1° luglio al 29 agosto da viale Europa ai Grandi Alberghi coinvolgendo anche corso Strasburgo e viale Abruzzo. Ha ribadito la ZTL al Colle e la decima edizione di Bimbi in bici con un percorso per consegnare la patente ai ciclisti organizzata da Amare Montesilvano.

Da sottolineare anche gli eventi sportivi in programma nell’area Jova Beach Party il 7 e l’8 luglio con i campionati italiani e dal 9 all’11 luglio per la tappa serie nazionale. Il 30 luglio al 1° agosto Street Basket al Teatro del Mare con il Memorial Marco Zitella. Dal 20 al 26 settembre al Grand Hotel Adriatico è previsto Master e Finale del Torneo di Scacchi.