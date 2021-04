Fine settimana all’insegna del tempo discreto. Le minime e massime nelle quattro province dal 30 aprile al 2 maggio 2021

REGIONE – Dopo giorni di instabilità ci attende un weekend un po’ più soleggiato. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 30 aprile, 1 e 2 maggio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 30 aprile

Pressione in rinforzo per una giornata più stabile e soleggiata, seppur con frequenti velature di passaggio. Clima diurno più mite, punte di 22/23°C. Venti di brezza in rinforzo lungo le coste, specie quelle marchigiane.

Sabato 1 maggio



Giornata discreta seppur con il frequente passaggio di annuvolamenti di tipo medio-alto. Temperature stabili e abbastanza miti di giorno.

Domenica 2 maggio

Alta pressione, con tempo soleggiato in Abruzzo e un po’ di variabilità. Temperature molto gradevoli di giorno.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (30 aprile, 1 e 2 maggio 2021)

PESCARA

VEN – min 13° max 21°

SAB – min 14° max 19°

DOM – min 17° max 22°

CHIETI

VEN – min 9° max 25°

SAB – min 11° max 22°

DOM – min 15° max 24°

TERAMO

VEN – min 10° max 22°

SAB – min 12° max 20°

DOM – min 14° max 22°

L’AQUILA

VEN – min 9° max 25°

SAB – min 13° max 21°

DOM – min 11° max 16°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle quattro province.