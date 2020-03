Inizio settimana con tempo instabile che, andrà via via migliorando. Minime e massime nelle quattro province il 30, 31 marzo e 1° aprile

REGIONE – Dopo una domenica di bel tempo con temperature in netta ripresa, tra lunedì e martedì l’arrivo di una nuova perturbazione dalla Francia, a carattere freddo porterà nuove piogge e un calo termico Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni del tempo in Abruzzo per i prossimi giorni del 30, 31 marzo e 1° aprile. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 30 marzo



Una circolazione depressionaria si avvicina dal Mediterraneo occidentale determinando un aumento dell’instabilità sulle regioni adriatiche. Al mattino tempo buono, nel corso del pomeriggio si innescano dei rovesci in Appennino, in locale sconfinamento entro sera verso le aree costiere. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Mare adriatico mosso.

Martedì 31 marzo



La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1500 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Mercoledì 1 aprile

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1250 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (30, 31 marzo e 1° aprile)

Pescara

LUN – min 9° max 15°

MAR – min 7° max 10°

MER – min 5° max 9°

Chieti

LUN – min 3° max 16°

MAR – min 4° max 8°

MER – min 1° max 8°

Teramo

LUN – min 8° max 11°

MAR – min 4° max 8°

MER – min 1° max 8°

L’Aquila

LUN – min 5° max 14°

MAR – min 4° max 8°

MER – min -3° max 7°

