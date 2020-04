Fine settimana dal 3 al 5 aprile all’insegna dell’alta pressione, con tempo stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Fine settimana all’insegna dell’alta pressione con tempo stabile e soleggiato. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni metereologiche in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 3 aprile



Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sebbene con locali addensamenti. Temperature in ripresa, con clima diurni più mite. Venti deboli variabili, mare poco mosso.

Sabato 4 aprile



Alta pressione sull’Italia, garanzia di una giornata soleggiata e mite, salvo la formazione di qualche addensamento cumuliforme sui rilievi appenninici nelle ore centrali del giorno. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, con elevata escursione termica tra l’alba e il pomeriggio sui fondovalle appenninici dove si potranno ancora registrare locali gelate nottetempo. Venti deboli e a regime di brezza termica. Mare da molto mosso a mosso.

Domenica 5 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3, 4 e 5 aprile)

Pescara VEN – min 5° max 13° SAB – min 8° max 15° DOM – min 9° – max 14°

Chieti VEN- min 2° max 13° SAB – min 3° max 15° DOM – min 6° max 16°

Teramo VEN – min 0° max 12° SAB – min 4 max 15° DOM – min 5° max 14°

L’Aquila VEN – min 1 max 13° SAB – min 4° max 14° DOM – min 2° max 15°



