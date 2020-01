Inizio settimana caratterizzato da bel tempo. Temperature in deciso rialzo. Minime e massime nelle quattro province il 27, 28 e 29 gennaio

REGIONE – Tra domenica e lunedì un flusso di correnti più miti occidentali insisterà sull’Italia centrale, con annuvolamenti e schiarite, anche ampie sulle zone costiere. Al contempo é atteso un deciso rialzo termico. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 27 gennaio

Tempo nel complesso stabile e parzialmente soleggiato, con nubi più frequenti su Abruzzo occidentale, possibili isolati piovaschi. Temperature in rialzo, su valori decisamente miti per il periodo. Venti sud occidentali con rinforzi sulle Marche. Mare poco mosso.

Martedì 28 gennaio

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Mercoledì 29 gennaio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti moderati occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (27, 28 e 29 gennaio)

Pescara

LUN – min 8° max 10°

MAR – min 9° max 15°

MER – min 7° max 14°

Chieti

LUN – min 4° max 13°

MAR – min 6° max 15°

MER – min 2° max 13°

Teramo

LUN – min 4° max 11°

MAR – min 6° max 13°

MER – min 5° max 8°

L’Aquila

LUN – min 4° max 11°

MAR – min 7° max 8°

MER – min 2° max 12°

