L'anticiclonico presente sul bacino centrale del Mediterraneo inizierà lentamente a destabilizzarsi a causa dell'avvicinamento di un vasto nucleo depressionario di matrice artica. Tale saccatura depressionaria scivolerà successivamente sui Balcani e l'Italia sarà interessata soltanto marginalmente dai suoi effetti. Ci sarà calo termico importante ma accompagnato soltanto da instabilità. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni, avvalendoci della collaborazione di www.meteoaquilano.it.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 26 marzo

Giornata variabile. Dopo una mattinata soleggiata, nubi in progressivo aumento a partire dai settori interni. Clima diurno decisamente più mite, rialzo anche dei valori minimi. Venti a regime di brezza, in rinforzo generale dai quadranti sudoccidentali dalla sera. Mare in prevalenza poco mosso.

Sabato 27 marzo



Umide correnti occidentali investono la Regione portando nuvolosità irregolare a tratti estesa. Temperature in ulteriore aumento soprattutto nei valori minimi; massime anche oltre i 18-20°C. Venti in rinforzo dai quadranti sudoccidentali. Mare da poco mosso a mosso al largo.

Domenica 28 marzo

Giornata variabile tra sole e nubi irregolari; pochi piovaschi, al più isolati sui crinali appenninici. Clima decisamente mite. Venti a regime di brezza termica.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (26, 27 e 28 marzo 2021)

PESCARA

VEN – min 7° max 17°

SAB – min 9° max 17°

DOM – min 10° max 17°

CHIETI

VEN – min 2° max 18°

SAB – min 4° max 19°

DOM – min 6° max 19°

TERAMO

VEN – min 3° max 17°

SAB – min 5° max 17°

DOM – min 8° max 17°

L’AQUILA

VEN – min 3° max 15°

SAB – min 4° max 14°

DOM – min 4° max 14°

