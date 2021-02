Fine settimana con tempo prevalentemente bello. Le minime e massime nelle quattro province dal 26 al 28 febbraio 2021

REGIONE – Il fine settimana sarà caratterizzato da A partire da tempo stabile e da u ritorno progressivo delle temperature ai valori medi stagionali. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 26, 27 e 28 febbraio 2021, avvalendoci della collaborazione di www.meteoaquilano.it. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 19 febbraio

La giornata sarà caratterizzata ancora da stabilità atmosferica con cielo sereno ovunque e per tutto il giorno. Non sono previsti fenomeni. Le nebbie affolleranno le vallate e la linea di costa nelle prime ore della giornata ma si assorbiranno rapidamente con la radiazione solare. Temperature minime stazionarie, massima in leggera flessione. Venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso..

Sabato 27 febbraio



L’anticiclone tenderà progressivamente ad indebolirsi, pur regalando in questa giornata condizioni soleggiate. Locali foschie possibili nelle valli interne e lungo le coste nelle ore più fredde del giorno. Temperature massime ancora relativamente miti ovunque, minime piuttosto contenute nelle valli interne. Ventilazione settentrionale in rinforzo, specie dalla sera. Mare mosso dalla sera-notte.

Domenica 28 febbraio

Temporaneo aumento delle nubi, in particolare sui crinali ove assumeranno connotati di nubi basse miste a temporanee riduzioni di visibilità. Massime previste in flessione. Venti settentrionali con locali raffiche su litorali e crinali appenninici. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (26, 27 e 28 febbraio 2021)

PESCARA

VEN – min 9° max 16°

SAB – min 9° max 16°

DOM – min 8° max 12°

CHIETI

VEN – min 4° max 18°

SAB – min 5° max 17°

DOM – min 4° max 11°

TERAMO

VEN – min 5° max 17°

SAB – min 6° max 16°

DOM – min 4° max 11°

L’AQUILA

VEN – min 4° max 18°

SAB – min 4° max 17°

DOM – min 2° max 11°

