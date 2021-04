Fine settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato. Le minime e massime nelle quattro province dal 24 al 25 aprile 2021

REGIONE – La circolazione depressionaria dei giorni scorsi si allontana verso la Grecia; nel weekend alta pressione tornerà invece a impossessi della Penisola con il ritorno del bel tempo, accompagnato da un netto rialzo delle temperature massime, che si riporteranno oltre i 18-20°C. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 24 e 25 aprile. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Sabato 24 aprile



Alta pressione in rinforzo, per una giornata più soleggiata, salvo residua variabilità tra notte e mattino. Generalmente sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Temperature in netto rialzo nelle massime, punte di oltre 21-22°C. Venti a regime di brezza, qualche rinforzo da Nord-Nordest al pomeriggio. Mare da poco mosso al localmente mosso.

Domenica 25 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia le regioni centrali dello Stivale rinnovando cosi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Da segnalare locali cumuli diurni in Appennino ma senza precipitazioni. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali. Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24 e 25 aprile 2021)

PESCARA

SAB – min 10° max 17°

DOM – min 3° max 19°

CHIETI

SAB – min 5° max 17°

DOM – min 1° max 21°

TERAMO

SAB – min 7° max 17°

DOM – min 3° max 20°

L’AQUILA

SAB – min 5° max 18°

DOM – min 3° max 19°

