Fine settimana caratterizzato dall’anticiclone africano. Minime e massime nelle quattro province dal 23 al 25 luglio 2021

REGIONE – Prevalenza di sole grazie all’alta pressione. Le temperature saranno in costante aumento con locali punte di 36-38°C entro domenica. Afa in aumento la sera-notte lungo le coste e in generale nei grandi centri urbanizzati. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 23, 24 e 25 luglio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 23 luglio

Alta pressione con tempo in prevalenza soleggiato. Temperature stabili ma caldo ancora senza particolari eccessi.

Sabato 24 luglio



Alta pressione in rinforzo con tanto sole e clima asciutto anche in montagna. Temperature in aumento, caldo in intensificazione con punte fino a 35°C sui settori interni e afa in aumento lungo le coste.

Domenica 25 luglio

Prevale l’anticiclone africano. Afa ben presente la sera lungo le aree costiere e nelle aree più popolate. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23, 24 e 25 luglio)

PESCARA

LUN – min 22° max 29°

MAR – min 22° max 30°

MER – min 23° max 32°

CHIETI

LUN – min 16° max 31°

MAR – min 18° max 33°

MER – min 20° max 36°

TERAMO

LUN – min 18° max 30°

MAR – min 19° max 32°

MER – min 20° max 33°

L’AQUILA

LUN – min 17° max 30°

MAR – min 16 max 31°

MER – min 17° max 32°

