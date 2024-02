Fine settimana caratterizzato da tempo instabile con piogge. Minime e massime nelle quattro province dal 23 al 25 febbraio 2024

REGIONE – Che tempo farà in Abruzzo nel weekend dal 23 al 25 febbraio 2024? Ecco le previsioni degli esperti di www.meteo.it per le tre giornate. Nel weekend condizioni di variabilità, con alternanza tra sole e nubi, con occasione per rapidi piovaschi a carattere sparso.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 23 febbraio

La pressione cede rapidamente favorendo un sensibile peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali diffusi. Venti tesi dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare da mosso a agitato.

Sabato 24 febbraio

La pressione si rafforza determinando ampie schiarite in serata dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Venti moderati meridionali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 1500 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Domenica 25 febbraio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1650 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23-25 febbraio)

PESCARA

VEN – min 11° max 20°

SAB – min 10° max 15°

DOM – min 9° max 14°

CHIETI

VEN – min 8° max 15°

SAB – min 5° max 15°

DOM – min 4° max 13°

TERAMO

VEN – min 8° max 16°

SAB- min 6° max 15°

DOM – min 5° max 14°

L’AQUILA

VEN – min 6° max 10°

SAB – min 5° max 10°

DOM – min 4° max 11°

