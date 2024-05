Fine settimana caratterizzato da tempo soleggiato. Minime e massime nelle quattro province dal 10 al 12 maggio 2024

REGIONE – Che tempo farà in Abruzzo dal 10 al 12 maggio 2024? Ecco le previsioni degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it per le tre, giornate. Si prevede un weekend asciutto, con un fine settimana all’insegna del sole.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 10 maggio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Mare mosso.

Sabato 11 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 12 maggio

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (10-12-maggio)

PESCARA

VEN – min 12° max 21°

SAB – min 15° max 21°

DOM – min 13° max 22°

CHIETI

VEN – min 12° max 22°

SAB – min 10° max 22°

DOM – min 7° max 24°

TERAMO

VEN – min 11° max 22°

SAB- min 11° max 22°

DOM – min 9° max 23°

L’AQUILA

VEN – min 9° max 22°

SAB – min 8° max 23°

DOM – min 8° max 23°

