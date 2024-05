Fine settimana caratterizzato da tempo in miglioramento. Minime e massime nelle quattro province dal 3 al 5 maggio 2024

REGIONE – Che tempo farà in Abruzzo dal 3 al 5 maggio 2024? Ecco le previsioni degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it per le tre, giornate. Dopo l’instabilità di venerdì, tempo in miglioramento fra sabato e domenica grazie a una tenue rimonta anticiclonica che garantirà tempo perlopiù stabile. Non sono comunque esclusi passaggi nuvolosi pomeridiani ma che difficilmente daranno vita a fenomeni. Sabato e domenica torneranno a salire anche le temperature con valori prossimi alle medie stagionali.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 3 maggio

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 4 maggio

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Mare mosso.

Domenica 5 maggio

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Venti deboli occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3-5-maggio)

PESCARA

VEN – min 10° max 18°

SAB – min 12° max 19°

DOM – min 14° max 22°

CHIETI

VEN – min 6° max 15°

SAB – min 7° max 20°

DOM – min 9° max 24°

TERAMO

VEN – min 8° max 16°

SAB- min 9° max 20°

DOM – min 11° max 23°

L’AQUILA

VEN – min 8° max 11°

SAB – min 7° max 17°

DOM – min 7° max 20°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.