Pescara, riunione del C.P.O.S.P.: i temi del 22 febbraio

PESCARA – Nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Flavio Ferdani, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il Sindaco di Pescara, Avv. Carlo Masci, accompagnato dal Comandante della Polizia locale Danilo Palestini, il Questore, dott. Carlo Solimene, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Riccardo Barbera e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Antonio Caputo. Presente altresì il rappresentante della FIPE – Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio Pescara, Carlo Miccoli.

Il Sindaco di Pescara ha voluto ringraziare il Prefetto per la tempestività con la quale, anche questa volta, ha convocato l’incontro per valutare le iniziative da intraprendere per affrontare, in maniera sinergica, quanto sta accadendo in orari notturni nel centro di Pescara, laddove si stanno registrando reati predatori a danno di alcuni esercizi pubblici e commerciali ivi presenti da parte di singoli soggetti che, per rubare a volte pochi spiccioli, causano danni ingenti ai negozi stessi.

Il Rappresentante di FIPE, ha portato all’attenzione del Comitato la grande preoccupazione dei propri associati e ha richiesto maggiori controlli da parte delle Forze di Polizia.

Al riguardo, è stata assicurata dalla Prefettura e dalle Forze dell’Ordine un’attività di intervento mediante un’azione preventiva da attuarsi con l’intensificazione del controllo del territorio oltre che con la prosecuzione dei servizi.

In merito alle iniziative di prevenzione è stata evidenziata anche l’importanza della collaborazione degli esercenti e cittadini, sia con l’adozione di accorgimenti – utilizzo di guardie giurate negli orari di maggiore criticità e l’installazione di sistemi di videosorveglianza da mettere in rete con le telecamere del Comune di Pescara – mirati al raggiungimento di una sicurezza sempre più attiva e partecipata ma anche con la tempestiva segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 della presenza di persone o situazioni sospette, in modo da permettere alle Forze dell’ordine di intervenire rapidamente e con efficacia.

Il modello operativo definito per Corso Umberto e per Piazza Sacro Cuore in Pescara potrà costituire un progetto pilota di partenariato pubblico privato per l’ampliamento del sistema della videosorveglianza per contrastare gli illeciti e per rafforzare il senso di sicurezza nei cittadini e negli operatori commerciali.