L’arrivo di aria più fresca in quota determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo un weekend tipicamente estivo, da lunedì l’arrivo di aria più fresca in quota determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci e temporali anche localmente intensi e generale calo delle temperature ovunque. Martedì maltempo diffuso con graduale miglioramento soltanto dalla sera. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 2 settembre



La pressione atmosferica cede rapidamente per il transito di un nucleo depressionario in quota dalla Sardegna in direzione delle regioni centrali; contemporaneamente dal Nord Europa giungerà aria più fresca e instabile di origine atlantica che favorirà la formazione di rovesci e temporali. Temperature in graduale diminuzione. Venti meridionali in quota, in rotazione ed intensificazione da Est-Nordest nei bassi strati. Mare poco mosso.

Martedì 3 settembre



Giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ ovunque. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Mercoledì 4 settembre



La circolazione depressionaria si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca che porterà schiarite in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (2, 3 e 4 settembre)

Pescara

LUN – min 24° max 27°

MAR – min 23° max 24°

MER – min 23° max 26°

Chieti

LUN – min 20° max 26°

MAR – min 20° max 21°

MER – min 20° max 24°

Teramo

LUN – min 21° max 27°

MAR – min 20° max 22°

MER – min 19° max 26°

L’Aquila

LUN – min 18° max 23°

MAR – min 18° max 22°

MER – min 16° max 24°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.