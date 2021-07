Inizio settimana con tempo stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province dal 19 al 21 luglio 2021

REGIONE – Tempo in miglioramento con l’inizio della nuova settimana, salvo ancora piogge nella prima parte di lunedì tra basse Marche e Abruzzo. Da martedì tornerà il sole un po’ ovunque e con temperature in rialzo. . Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 19, 20 e 21 luglio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 19 luglio

La circolazione depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi tende a esaurire i propri effetti. Ultime piogge tra notte e mattina. Maggiori aperture nella seconda parte del giorno con clima più asciutto. Temperature in lieve rialzo. Venti moderati-tesi nordoccidentali con mare mosso.

Martedì 20 luglio



Alta pressione in rinforzo e deciso miglioramento, a garanzia di una giornata più stabile e soleggiata. Temperature in aumento, clima più caldo ma comunque sempre molto gradevole. Venti residui nordoccidentali. Mare mosso.

Mercoledì 21 luglio

L’alta pressione in rimonta determina condizioni di stabilità con bel tempo prevalente e clima asciutto. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento, clima caldo ma senza eccessi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (19, 20 e 21 luglio)

PESCARA

LUN – min 23° max 26°

MAR – min 22° max 28°

MER – min 22° max 28°

CHIETI

LUN – min 20° max 25°

MAR – min 19° max 29°

MER – min 18° max 36°

TERAMO

LUN – min 19° max 25°

MAR – min 19° max 29°

MER – min 18° max 29°

L’AQUILA

LUN – min 15° max 26°

MAR – min 15° max 25°

MER – min 15° max 29°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.