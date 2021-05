Inizio settimana con tempo prevalentemente stabile. Minime e massime nelle quattro province dal 17 al 19 maggio 2021

REGIONE – La nuova settimana vedrà il rinforzo della pressione, seppur in un contesto non del tutto anticiclonico. Ne consegue che il tempo risulterà più stabile e anche soleggiato, con temperature in ripresa nei valori massimi. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 17, 18 e 19 maggio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 17 maggio

Pressione in aumento sul medio versante Adriatico, a garanzia di una giornata in prevalenza soleggiata. Da segnalare cumuli diurni in formazione sulle Aree interne, specie appenniniche, ma con basso rischio di pioggia. Temperature in ulteriore aumento. Venti a tratti anche forti da Ovest-Sudovest, in temporanea rotazione da Sudest lungo le coste al pomeriggio. Mare mosso al largo.

Martedì 18 maggio



Giornata caratterizzata dal bel tempo, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature stabili, su valori molto miti. Venti fino a moderati di Libeccio sulle zone interne, in rotazione da ESE nel corso del pomeriggio sulle coste adriatiche. Mari poco mossi.

Mercoledì 19 maggio

Persistono condizioni di stabilità. Temperature massime in leggera flessione, ma su valori comunque piuttosto miti. Venti sino a forti al mattino da Nordovest sulle coste, in progressivo e costante calo. Mare poco mosso, mossi bacini abruzzesi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17, 18 e 19 maggio)

PESCARA

LUN – min 14° max 23°

MAR – min 13° max 22°

MER – min 14° max 20°

CHIETI

LUN – min 11° max 26°

MAR – min 8° max 24°

MER – min 9° max 21°

TERAMO

LUN – min 10° max 25°

MAR – min 9° max 24°

MER – min 10° max 20°

L’AQUILA

LUN – min 9° max 21°

MAR – min 4° max 20°

MER – min 6° max 20°

