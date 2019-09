Inizio settimana con tempo stabile e soleggiato. Possibile peggioramento e calo termico da mercoledì. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – L’alta pressione continua a essere protagonista sull’Italia anche all’inizio della nuova settimana, con cieli soleggiati e clima diurno di stampo pressoché estivo. Temperature notturne e al primo mattino frizzanti invece piuttosto frizzanti sui fondovalle appenninici, con accentuata escursione termica rispetto al pomeriggio. Possibile brusco calo termico da mercoledì prossimo per l’arrivo di aria più fredda dal Nord-Est Europa, con anche il possibile ritorno di qualche pioggia. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 16 settembre



Ancora alta pressione subtropicale protagonista, con cieli poco nuvolosi o velati per il transito di innocua nuvolosità alta e stratificata. Temperature estive, in ulteriore lieve aumento sulle aree interne per locali condizioni di Garbino. Venti deboli e a regime di brezza con rinforzi da Sudovest nelle aree subappenniniche e collinari, anche del versante costiero. Mare da calmo a quasi calmo.

Martedì 17 settembre



L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; moderati occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Mercoledì 11 settembre



La pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a; deboli dai quadranti sud occidentali in intensificazione e in rotazione a in quota. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da poco mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (16, 17, 18 settembre)

Pescara

LUN – min 19° max 28°

MAR – min 21° max 29°

MER – min 21° max 26°

Chieti

LUN – min 14° max 29°

MAR – min 15° max 30°

MER – min 16° max 28°

Teramo

LUN – min 16° max 29°

MAR – min 17° max 30°

MER – min 17° max 26°

L’Aquila

LUN – min 13° max 27°

MAR – min 13° max 27°

MER – min 13° max 27°

