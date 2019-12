Inizio settimana con nuvole; da maredì tempo stabile e soleggiato, con temperature in rialzo. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Previsti passaggi nuvolosi nella giornata di lunedì in Abruzzo per il transito di un fromte perturbato di origine atlantica. Da martedì si rinforza un campo di alta pressione subtropicale che favorisce condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 16 dicembre



Un nuovo modesto fronte perturbato di origine atlantica interessa l’Italia centro-settentrionale determinando il passaggio di nuvolosità stratificata sulle regioni del medio versante adriatico, con maggiori addensamenti sui settori più occidentali dell’Abruzzo; ampie schiarite sulle aree costiere grazie alla presenza di una tesa ventilazione di Garbino. Temperature in ulteriore rialzo, con valori localmente superiori alle medie del periodo. Venti moderati sudoccidentali in quota, deboli in pianura e sulle coste. Mare mosso.

Martedì 17 dicembre

Sul Mediterraneo centrale si rinforza un campo di alta pressione subtropicale che favorirà condizioni meteorologiche complessivamente stabili e soleggiate, salvo il transito di innocue velature stratiformi e locali addensamenti nuvolosi sui rilievi appenninici più occidentali; sereno o poco nuvoloso sulle coste. Temperature in ulteriore lieve rialzo, su valori superiori alle medie del periodo. Venti sudoccidentali in quota, a regime di brezza su pianure e aree costiere ma con rinforzo dello Scirocco al largo. Mare molto mosso.

Mercoledì 18 dicembre

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (16, 17 e 18 dicembre)

Pescara

LUN – min 9° max 14°

MAR – min 10° max 15°

MER – min 12° max 16°

Chieti

LUN – min 3° max 15°

MAR – min 5° max 16°

MER – min 8° max 16°

Teramo

LUN – min 4° max 13°

MAR – min 5° max 11°

MER – min 8° max 13°

L’Aquila

LUN – min 4° max 11°

MAR – min 6° max 14°

MER – min 7° max 14°

