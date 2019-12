Lectus 2019-2020, ultimo appuntamento domani all’Arca

TERAMO – Terzo ed ultimo appuntamento teramano per l’edizione 2019/20 di Lectus, che si terrà domenica 15 dicembre alle ore 11.00, presso L’Arca – Laboratorio per le arti contemporanee (Largo San Matteo).

L’evento, dal titolo «L’Economia dell’attenzione, ovvero della fatica a comprendere i fatti» e realizzato in collaborazione con i ragazzi di Wide Open coworking, si svolgerà in una serie di letture variegate, tanto per genere e forma. Il tema centrale ruoterà attorno all’attualità della comunicazione, riflettendo sulla qualità, il ruolo e le responsabilità dell’informazione all’interno del quotidiano flusso mediatico in cui siamo quotidianamente immersi, tanto a livello nazionale quanto a livello locale.

Gli argomenti toccati saranno molteplici: dall’alfabetizzazione funzionale in Italia, alla tendenza al sensazionalismo sulle pagine di giornale, passando ovviamente attraverso il ruolo dei social nella nostra vita quotidiana e arrivando perfino al tanto discusso “Goldrake” a Teramo.

L’evento, dopo quelli di mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, sarà la chiusura dei tre appuntamenti teramani, ma non rappresenterà la fine dell’edizione Lectus di quest’anno. Grazie ad un bando MiBACT, infatti, nel 2020 Lectus amplierà il suo raggio con tre nuovi incontri, uno per ciascuna provincia: Pescara, Chieti e L’Aquila.